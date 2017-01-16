Под Полтавой обнаружили застреленным капитана-контрактника
13:22, 16 января 2017Происшествия
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В Полтавской области полиция выявила тело 26-летнего капитана Вооруженных сил Украины с огнестрельным ранением.
Мужчина мог совершил самоубийство во время несения службы, сообщает полиция / Фотоиллюстрация / УНИАН
Об этом сообщает полиция в Полтавской области.
Сообщение о гибели военнослужащего поступило 15 января в Миргородское отделение Национальной полиции.
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На месте происшествия правоохранители выявили тело капитана контрактной службы с огнестрельным ранением, которое, вероятно, стало причиной его смерти.
По предварительной информации, мужчина совершил самоубийство во время несения службы.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по 1 ч. 115 ст. Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). На данный момент проводится установление обстоятельств данного инцидента.
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