Под Полтавой обнаружили застреленным капитана-контрактника

13:22, 16 января 2017
Происшествия
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В Полтавской области полиция выявила тело 26-летнего капитана Вооруженных сил Украины с огнестрельным ранением.

УНИАН

Об этом сообщает полиция в Полтавской области.

Сообщение о гибели военнослужащего поступило 15 января в Миргородское отделение Национальной полиции.

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На месте происшествия правоохранители выявили тело капитана контрактной службы с огнестрельным ранением, которое, вероятно, стало причиной его смерти.

По предварительной информации, мужчина совершил самоубийство во время несения службы.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по 1 ч. 115 ст. Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). На данный момент проводится установление обстоятельств данного инцидента.

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