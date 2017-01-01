Под Волновахой задержали боевика из танкового подразделения, которое расстреливало жилые кварталы

Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, под руководством кадровых российских военных танковое подразделение, в котором служил задержанный, расстреливало прифронтовые поселки Ясиноватского района.

По словам начальника отдела управления уголовной полиции ГУНП в Донецкой области Андрея Бондаренко, в ходе проверки было установлено, что 23-летний житель Донецка является активным участником незаконных вооруженных формирований.

В полиции отмечают, что в ряды террористов он вступил в июне 2016 года, намереваясь обогатиться.

«С приходом оккупантов у него произошел резкий взлет карьеры: с кладовщика в торговом центре - до стрелка батальона «Сварожичи» бандформирования «Оплот», - говорится в сообщении.

Задержанный рассказал, что «ночью приезжали минометные расчеты и проводили обстрел по Марьинке. Стреляли где-то 15 минут, затем меняли дислокацию».

Именно тогда, отмечают в полиции, террористы ежедневно наносили сокрушительные артудары по жилым кварталам, гибли мирные жители. После 5 месяцев службы боевик дезертировал и долгое время скрывался, работал на рынке грузчиком.

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По данным полиции, в июне 2016 года ему снова пришла повестка. Его распределили в танковое подразделение, которое формировали два «особиста» - кадровые военные, граждане РФ. По словам боевика, оккупанты не имели знаков различия, только погоны капитана, которые тем не менее командовали полковниками.

«Первичное обучение он проходил прямо среди города на полигоне в Куйбышевском районе Донецка на российской технике. В ангаре стояли 4 танка Т-72 и Т-64, которые пригнали с территории РФ», - сказано в сообщении.

Задержанный рассказал, что он был на военном полигоне между Горловкой и поселком Пантелеймоновка, и в расположении было 6 российских танков и 70 человек личного состава. Командовали батальоном двое россиян-«капитанов», местные ничего не решали.

По его словам, по ночам танки выезжали и обстреливали позиции ВСУ и прифронтовые населенные пункты.

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«Армейская жизнь боевику быстро надоела, тем более, что вместо обещанных 15 тысяч рублей, платили только половину. Он убежал и пробрался на территорию, подконтрольную Украине», - добавили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, что привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины. Боевику грозит до 15 лет лишения свободы.