Транспортный самолет упал на дачный поселок в районе Бишкека - СМИ
05:37, 16 января 2017Происшествия
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Грузовой самолет турецкой авиакомпании, совершавший рейс по маршруту Стамбул - Бишкек, разбился в нескольких километрах от аэропорта Манас киргизской столицы.
Аэропорт Бишкека функционирует в обычном режиме / wikipedia.org
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.
"На борту самолета находились лишь члены экипажа, сколько именно - мы пока сказать не можем", - проинформировали собеседники агентства. Сведений о погибших пока нет.
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По данным МЧС Киргизии, воздушное судно рухнуло на дачный поселок. "После его падения загорелись два дома, которые находятся на территории поселка. Принимаются меры по тушению пожара", - указали в министерстве.
Сам аэропорт Бишкека функционирует в обычном режиме.
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