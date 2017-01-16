Транспортный самолет упал на дачный поселок в районе Бишкека - СМИ

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"На борту самолета находились лишь члены экипажа, сколько именно - мы пока сказать не можем", - проинформировали собеседники агентства. Сведений о погибших пока нет.

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По данным МЧС Киргизии, воздушное судно рухнуло на дачный поселок. "После его падения загорелись два дома, которые находятся на территории поселка. Принимаются меры по тушению пожара", - указали в министерстве.

Сам аэропорт Бишкека функционирует в обычном режиме.