Во Львовской области автобус с пассажирами врезался в грузовик (фото)

09:22, 15 января 2017
Происшествия
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Авария произошла в селе Ямельня.

Все пассажиры автобуса живы / facebook.com/groups/govarta1/

Во Львовской области вчера вечером, 14 января,автобус с пассажирами попал в ДТП. Об этом на странице в Facebook сообщает «Варта1».

facebook.com/groups/govarta1/

Авария произошла в с. Ямельня. Отмечается, что автобус с туристами врезался в грузовик, который развернуло на скользкой дороге.

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facebook.com/groups/govarta1/

Сообщается, что в связи с ДТП, движение на дороге Львов – Краковец было заблокирован несколько часов.

facebook.com/groups/govarta1/

К счастью все пассажиры автобуса живы.

Как сообщал УНИАН ранее, 13 января на Львовщине перевернулся автобус с пассажирами. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 пассажиров, никто не пострадал. ДТП произошло на автодороге Львов – Луцк возле села Печихвости Каменко-Бугского района.

Рейсовый автобус, который курсировал по маршруту Львов-Киев, съехал в кювет и перевернулся. По словам водителя заклинило руль транспортного средства.

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Теги: #ДТП#авария#Львов#автобус