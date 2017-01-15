Во Львовской области автобус с пассажирами врезался в грузовик (фото)

Во Львовской области вчера вечером, 14 января,автобус с пассажирами попал в ДТП. Об этом на странице в Facebook сообщает «Варта1».

Авария произошла в с. Ямельня. Отмечается, что автобус с туристами врезался в грузовик, который развернуло на скользкой дороге.

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Сообщается, что в связи с ДТП, движение на дороге Львов – Краковец было заблокирован несколько часов.

К счастью все пассажиры автобуса живы.

Как сообщал УНИАН ранее, 13 января на Львовщине перевернулся автобус с пассажирами. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 пассажиров, никто не пострадал. ДТП произошло на автодороге Львов – Луцк возле села Печихвости Каменко-Бугского района.

Рейсовый автобус, который курсировал по маршруту Львов-Киев, съехал в кювет и перевернулся. По словам водителя заклинило руль транспортного средства.