Конфликт в Лукьяновском СИЗО: "торнадовцу" ухо отрезал экс-командир – СМИ (видео)
Бывший боец спецроты "Торнадо" Максим Глебов не отрезал себе ухо. Это сделал его экс-командир Руслан Онищенко.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на видео, опубликованное журналисткой Аленой Луньковой.
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Заместитель начальника Лукьяновского СИЗО Александр Савченко сообщил журналистам, что камера наблюдения действительно установлена на этом месте.
Ранее Комбат «Торнадо» Онищенко заявил, что Глебов сам себе отрезал ухо и решил нанести себе увечья из-за «эмоций после суда».
Адвокат Владимир Якимов заявлял, что Глебов отрезал себе ухо якобы из-за издевательств майора Лукьяновского СИЗО.
Напомним, 11 января в столичном Лукьяновском СИЗО произошли столкновения между заключенными и охраной. Впоследствии стало известно, что один из «торнадовцев» после того, как дал показания, отрезал себе ухо.