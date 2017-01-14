Конфликт в Лукьяновском СИЗО: "торнадовцу" ухо отрезал экс-командир – СМИ (видео)

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на видео, опубликованное журналисткой Аленой Луньковой.

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Заместитель начальника Лукьяновского СИЗО Александр Савченко сообщил журналистам, что камера наблюдения действительно установлена на этом месте.

Ранее Комбат «Торнадо» Онищенко заявил, что Глебов сам себе отрезал ухо и решил нанести себе увечья из-за «эмоций после суда».

Адвокат Владимир Якимов заявлял, что Глебов отрезал себе ухо якобы из-за издевательств майора Лукьяновского СИЗО.

Напомним, 11 января в столичном Лукьяновском СИЗО произошли столкновения между заключенными и охраной. Впоследствии стало известно, что один из «торнадовцев» после того, как дал показания, отрезал себе ухо.