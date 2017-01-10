В Мариуполе задержали подозреваемого, который напал на полицейского из-за замечания
В Мариуполе правоохранители задержали местного жителя, который 6 января совершил нападение на полицейского.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Конфликт начался в общественном транспорте: полицейский сделал замечание пассажиру за вызывающее поведение, тот в ответ начал словесную перепалку, а после того, как полицейский вышел из автобуса - избил его.
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После инцидента он намеревался скрыться у друзей, однако вскоре полицейские установили его личность.
Подозреваемым оказался 27-летний безработный мариуполец. Он проживает с сожительницей и ее ребенком. По словам женщины, последние несколько дней злоупотреблял спиртными напитками и практически не появлялся дома.
Задержанный признался, что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения, именно поэтому так агрессивно отреагировал на замечание стража порядка. Его не остановило даже то, что полицейский находился в форменной одежде с опознавательными знаками.
В понедельник, 9 января, подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. По факту инцидента открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст.345 «Угроза или насилие относительно работника правоохранительных органов» Уголовного кодекса Украины.