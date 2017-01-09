"Стенка на стенку": в Минобороны рассказали о массовой драке в Киеве с участием военных

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник Минобороны Украины Алексей Липириди.

Он рассказал, что народ человек 15 высыпал на улицу и "пошла стенка на стенку".

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"А случилось вот что: группа молодых людей лет 25-27, хорошенько набравшись, решили высказать своё почтение девушкам. Это не понравилось другим молодым людям лет 20-22, и конфликт перерос в драку", - говорится в сообщении Липириди.

Вскоре к месту драки подошли полицейские, потом подъехала полиция охраны.

"По некоторым признакам мы поняли, что старшие парни - военные. Я набрал коменданта Киева и попросил о патруле. Но случилось неожиданное - за военных заступились копчики и попросили отменить патруль. Мол, с кем не бывает. Ок, отменили", - вспоминает произошедшее Липириди.

Когда полицейские разъехались, военные вернулись.

"И опять сработала "тревожная кнопка", и опять приехала полиция охраны, и опять, уже ДСОшники попросили не вызывать комендатуру. Мол, дайте парням второй шанс, не губите их. И опять мы согласились и дали уже третий шанс", - подытожил сотрудник Минобороны.