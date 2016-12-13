В Запорожье прямо в помещении Нацполиции области одна патрульная побила другую

В результате инцидента 28-летнего лейтенанта полиции даже госпитализировали, говорится в сюжете ТСН.

"Она меня схватила за горло и ударила об стенку. Я ее оттолкнула, и наши ребята оттаскивали ее от меня, потому что она продолжала. Она меня ударила ногой, я упала на пол", - рассказала инспектор Алина Курило. В больнице она провела 10 дней.

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Драка произошла в здании главного управления Национальной полиции области. В тот день молодые офицеры получали служебные удостоверения. Одна из женщин обиделась на то, что ее не пропустили вне очереди. Возникла ссора, которая переросла в драку. Пострадавшая Алина долгое время ждала результатов служебной проверки. Но неофициальный ответ коллег патрульную огорошил: виновнице конфликта ничего не будет. Потрясенная лейтенант обратилась в прокуратуру с заявлением на обидчицу.

Этого в патрульной полиции, очевидно, не ждали. Но обвинения в симуляции служебного расследования отвергают – мол, обо всем вовремя уведомили Киев, а теперь ждут соответствующего приказа из столицы. "Как только из Киева нам вернется приказ, мы тогда передадим уже все объяснения, выписки из больницы, объяснения инспекторов, которые были на то время в ГУ НП и будет принято решение руководством департамента", - пояснил руководитель патрульной полиции Запорожья Роман Пилипенко.

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Патрульная, которую обвиняют в избиении, пыталась перевестись в Днепр, но там ей отказали. "Действительно, она продавала рапорт на работу в патрульный полиции Днепра, но рапорт не подписан. Юлия Панасенко в полиции Днепра не работает", - подчеркнула пресс-секретарь патрульной полиции Днепра Юлия Курочкина. После этого запорожское руководство отправило офицера Панасенко на курсы. Общаться с журналистами она пока отказывается. "Я не могу по этому вопросу давать интервью. У нас все интервью дает пресс-секретарь", - заявила офицер по телефону.