В Харькове произошла массовая авария: столкнулись 7 автомобилей, есть пострадавшие (фото)

В Харькове произошла масштабная автомобильная авария с участием 7 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

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Отмечается, что ДТП произошло сегодня вечером.

"Сегодня, в 17:20 произошло ДТП с пострадавшими на мосту от улицы Шевченко в сторону Героев труда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что столкнулись автомобили Opel, Toyota Rav 4, Honda, Dacia Logan, Volkswagen Transporter, Chevrolet и Volkswagen Caddy.

Очевидцы сообщают, что в результате аварии пострадали по меньшей мере четверо людей. Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, из-за столкновения движение транспорта на мосту затруднено.