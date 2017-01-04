Спасатели потушили пожар на львовском заводе "Электрон"

По данным пресс-службы ГСЧС, пожар на заводе ликвидирован в 19:50 в составе 5 звеньев газодымозащитной службы.

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К ликвидации пожара привлекли 101 спасателя и 21 единицу основной техники.

Обстоятельства происшествия и причины возникновения пожара устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, во время тушения пострадали двое пожарных.

"С места пожара госпитализирован начальника караула, который отравился продуктами горения. Он доставлен во Львовскую областную клиническую больницу. Еще одного пожарного с ожогами щеки, уха и плеча доставили в 8-ю клиническую больницу Львова", – рассказали в ГСЧС.