Спасатели потушили пожар на львовском заводе "Электрон"
02:41, 04 января 2017Происшествия
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К ликвидации пожара на заводе "Электрон" во Львове были привлечены более сотни спасателей.
Более сотни ряутвальників боролись с огнем на заводе "Электрон" в Львове / facebook.com/MNSLVIV
По данным пресс-службы ГСЧС, пожар на заводе ликвидирован в 19:50 в составе 5 звеньев газодымозащитной службы.
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К ликвидации пожара привлекли 101 спасателя и 21 единицу основной техники.
Обстоятельства происшествия и причины возникновения пожара устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, во время тушения пострадали двое пожарных.
"С места пожара госпитализирован начальника караула, который отравился продуктами горения. Он доставлен во Львовскую областную клиническую больницу. Еще одного пожарного с ожогами щеки, уха и плеча доставили в 8-ю клиническую больницу Львова", – рассказали в ГСЧС.
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