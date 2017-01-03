В Одессе поймали мужчину, который выстрелил в голову охраннику кафе из травматического пистолета

В центре Одессы задержан мужчина, который выстрелил в голову охраннику кафе из травматического пистолета.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, 2 января около 23.30 в арт-кафе, которое находится на ул. Греческой, 32, произошел конфликт между охраной заведения и одним из посетителей.

Конфликт произошел из-за того, что группа людей пыталась пройти в указанное кафе, но их не пускали.

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«Молодой человек, возмущен тем, что охранник отказался его пропустить, выстрелил ему в лоб из травматического пистолета. Тот, кто стрелял, - одессит 1981 г.р., ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение хулиганских действий. Ночью он был задержан и доставлен в Приморский отдел полиции», - рассказали в главке. Пострадавший госпитализирован.

С места происшествия изъята гильза, продолжается расследование.