У одесского "кулибина" полиция изъяла более десяти единиц самодельного огнестрельного оружия

Об этом сообщает в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Как сообщают правоохранители, 1 января в ходе осмотра дома 66-летнего мужчины было обнаружено и изъято 11 самодельных устройств для стрельбы, 10 патронов калибра 9 мм к ним, самодельный нож и деревянную биту.

Вся изъятое оружие направлено на экспертизу. Владелец предметов их наличие объяснять отказался.

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"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и избрания в отношении владельца незаконного арсенала меры пресечения. Изъятое оружие проверяется на причастность к серии разбойных нападений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Проверка продолжается", - говорится в сообщении.