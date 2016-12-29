С корпоратива - в реанимацию: во Львове мужчина травмировался во время празднования завершения года
09:58, 29 декабря 2016Происшествия
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Во Львове нетрезвый мужчина упал с лестницы и серьезно травмировался после празднования окончания года.
Мужчина попал в реанимацию / Фото УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области.
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Инцидент произошел в помещении одного из львовских предприятий. После застолья мужчина упал с лестницы. Известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение одной из львовских больниц.
Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, рану головы.
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