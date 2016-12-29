В Великобритании столкнулись 20 автомобилей, есть погибшая

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Одна из водителей умерла на месте. Ранения еще одной из участниц ДТП медики называют как опасное для жизни.

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Всего пострадали более полутора десятков пассажиров. В большинства легкие травмы.

Причиной аварии считают непогоду. Видимость на дороге была ограничена из-за сильного тумана.

Ранее УНИАН сообщал, что в южном Онтарио (Канада) из-за ледяного дождя, превратившего дорогу в каток, столкнулись более 30 автомобилей.