В Великобритании столкнулись 20 автомобилей, есть погибшая
02:53, 29 декабря 2016Происшествия
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На юге Великобритании столкнулись два десятка автомобилей.
На юге Великобритании столкнулось 20 автомобилей / скриншот видео
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Одна из водителей умерла на месте. Ранения еще одной из участниц ДТП медики называют как опасное для жизни.
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Всего пострадали более полутора десятков пассажиров. В большинства легкие травмы.
Причиной аварии считают непогоду. Видимость на дороге была ограничена из-за сильного тумана.
Ранее УНИАН сообщал, что в южном Онтарио (Канада) из-за ледяного дождя, превратившего дорогу в каток, столкнулись более 30 автомобилей.
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