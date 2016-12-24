Конфликт из-за МАФов на Харьковском: активисты задержали "титушек", которые утром принимали участие в столкновениях (видео)
Активисты вместе с народными депутатами задержали группу лиц, которые могут быть причастны к столкновениям в пятницу утром во время попытки сноса МАФов на рынке по улице Ревуцкого возле метро Харьковская.
Как сообщает один из активистов Игорь Громов на своей странице Facebook, "титушки" скрывались в помещении автомойки, находящейся на рынке, там же были найдены копии их паспортов.
"На территории автомойки прямо на строительном рынке, в районе метро Харьковская где сегодня утром были кровавые противостояния, нашли копии паспортов титушек. Гопники базировались прямо на территории мойки, всего около 40 человек, в основном завезенные из Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
По словам Громова, было найдено около 30 копий паспортов. Также он добавляет, что "за день каждому гопнику платили по тысяче гривень".
Видео, на котором видно, как задерживали лиц, которые могли участвовать в утренних столкновениях на рынке, опубликовал на своей странице в Facebook Сергей Миронюк.
Народний депутат Семен Семенченко, который также присутствовал на месте событий сообщил, что было задержано 40 "титушек", они переданы в полицию.
"Отдел полиции. Час ночи. Титушек поместили в камеры, но руководство полиции не хотело принимать заявления от предпринимателей. Общественность убеждает полицию, что они не правы. Убедили", - написал народный депутат.
Как сообщал УНИАН, в Дарницком районе Киева на территории радиорынка, произошел конфликт во время сноса малых архитектурных форм, в результате чего пострадали шесть человек.
По данным полиции города, конфликт возник между представителями рынка и общества, которое арендует землю. Арендатор нанял людей и привез строительную технику для установки забора. Зато предприниматели начали возводить баррикады.