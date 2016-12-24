Конфликт из-за МАФов на Харьковском: активисты задержали "титушек", которые утром принимали участие в столкновениях (видео)

Как сообщает один из активистов Игорь Громов на своей странице Facebook, "титушки" скрывались в помещении автомойки, находящейся на рынке, там же были найдены копии их паспортов.

"На территории автомойки прямо на строительном рынке, в районе метро Харьковская где сегодня утром были кровавые противостояния, нашли копии паспортов титушек. Гопники базировались прямо на территории мойки, всего около 40 человек, в основном завезенные из Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

По словам Громова, было найдено около 30 копий паспортов. Также он добавляет, что "за день каждому гопнику платили по тысяче гривень".

Видео, на котором видно, как задерживали лиц, которые могли участвовать в утренних столкновениях на рынке, опубликовал на своей странице в Facebook Сергей Миронюк.

Народний депутат Семен Семенченко, который также присутствовал на месте событий сообщил, что было задержано 40 "титушек", они переданы в полицию.

"Отдел полиции. Час ночи. Титушек поместили в камеры, но руководство полиции не хотело принимать заявления от предпринимателей. Общественность убеждает полицию, что они не правы. Убедили", - написал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, в Дарницком районе Киева на территории радиорынка, произошел конфликт во время сноса малых архитектурных форм, в результате чего пострадали шесть человек.

По данным полиции города, конфликт возник между представителями рынка и общества, которое арендует землю. Арендатор нанял людей и привез строительную технику для установки забора. Зато предприниматели начали возводить баррикады.