Выросло количество пострадавших в результате стычек во время сноса МАФов возле "Харьковской"

Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции ссылаясь на врачей.

В полиции отметили, что по предварительной информации, столкновения произошли между представителями рынка и общества, которое арендует землю.

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Арендатор нанял людей и привез строительную технику для установки забора. Однако, предприниматели начали возводить баррикады. Во время конфликта в ход пошел кирпич и огнетушители.

Правоохранители во время осмотра места происшествия среди прочего изъяли бутылки с легковоспламеняющейся смесью.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции решается вопрос относительно уголовного производства, предварительно по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.