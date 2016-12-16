Автомобиль с Савченко попал в ДТП в Одесской области

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сестра Надежды Савченко Вера.

"В Одесской области нечищенные и очень скользкие дороги... Результат: авто друзей слетело с дороги. Но народ у нас в Украине очень дружный! И неравнодушен к чужой беде! За 30 мин мы снова на дороге. Вместе! Только так побеждают!", - говорится в сообщении.

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Напомним, в начале сентября этого года пьяный водитель врезался в автомобиль, в котором находилась народный депутат Украины Надежда Савченко. При оформлении ДТП полицейские зафиксировали 1,67 промилле алкоголя в крови водителя, который стал виновником происшествия.