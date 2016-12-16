Автомобиль с Савченко попал в ДТП в Одесской области
00:20, 16 декабря 2016Происшествия
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Автомобиль, в котором находился народный депутат Надежда Савченко, попал в ДТП в Одесской области.
Автомобиль с Савченко вылетел с дороги / Facebook/Vira Savchenko
Об этом на своей странице в Facebook сообщила сестра Надежды Савченко Вера.
"В Одесской области нечищенные и очень скользкие дороги... Результат: авто друзей слетело с дороги. Но народ у нас в Украине очень дружный! И неравнодушен к чужой беде! За 30 мин мы снова на дороге. Вместе! Только так побеждают!", - говорится в сообщении.
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Напомним, в начале сентября этого года пьяный водитель врезался в автомобиль, в котором находилась народный депутат Украины Надежда Савченко. При оформлении ДТП полицейские зафиксировали 1,67 промилле алкоголя в крови водителя, который стал виновником происшествия.
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