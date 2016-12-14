В Одессе в парке нашли тело мужчины, который погиб от холода

19:55, 14 декабря 2016
Происшествия
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В Одессе в парке сегодня нашли тело мужчины, который погиб от холода.

По предварительным данным, мужчина умер от переохлаждения / 112.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской патрульной полиции, утром на улице Генерала Петрова в парке им. Горького прохожие заметили мужчину, который лежал в одной из беседок.

Прибывшие на место врачи «скорой помощи» зафиксировали смерть мужчины, возраст которого примерно 50-60 лет. Документов при погибшем не было.

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По предварительным данным, мужчина умер от переохлаждения. Его личность устанавливается.

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Теги: #Одесса