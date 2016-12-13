В Киеве возле торгового центра на Оболони произошла стрельба, есть раненый

В Киеве на парковые возле одного из торговых центров на Оболони произошла стрельба. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в г. Киеве.

В сообщении отмечается, что неизвестные стреляли по автомобилю «Хюндай», после чего похитили из авто 5 тысяч гривен и скрылись на сером «Мерседесе». В результате стрельбы ранены водителя «Хюндай».

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«На момент прибытия следственно-оперативной группы потерпевшего с огнестрельными ранениями руки, шеи и головы забрала «скорая». Сейчас он находится под наблюдением врачей», - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники стреляли из оружия, похожего на травматическое.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами происшествия. Также полицейские проверяют прилегающую к месту происшествия территорию на наличие камер видеонаблюдения», - отмечают в полиции.

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По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Полиция сейчас разыскивает причастных к тяжкому преступлению.