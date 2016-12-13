В Днепре снова обстреляли трамвай – ранен водитель (фото)

13:50, 13 декабря 2016
Происшествия
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Предположительно стреляли из травматического оружия.

Фото Facebook/Mykhailo Lysenko

В Днепре вчера вечером, 12 декабря, снова обстреляли трамвай.

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Об этом пишет активист Громадського контроля Иван Васючков на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, обстреляли трамвай 12 маршрута. Предположительно стреляли из травматического оружия. Ранен водитель трамвая.

«Очередной обстрел трамвая. В этот раз маршрут 12, район улицы Тельмана. Попали в лобовое стекло, осколками ранен водитель, вызвали скорую. Со слов очевидца, похоже на стрельбу из травматического оружия. Это уже 3-й случай за последние пару месяцев», - написал активист.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в ноябре несколько раз обстреливали общественный транспорт.

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Теги: #Днепр#обстрел#трамвай