Во Львове пьяный чиновник горсовета совершил ДТП, в понедельник идет "на ковер" к руководству (фото)
09:54, 10 декабря 2016Происшествия
1499
Во Львове сотрудник управления контроля и аудита городского совета 9 декабря совершил дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения.
Обошлось без жертв / Варта
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
Как отмечается, во Львовский горсовет от патрульной полиции поступила информация о совершении ДТП на улице Городецкой, 226, работником мэрии, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Обошлось без жертв.
Читайте такжеСмертельное ДТП на Львовщине: полиция обнаружила водителя, который наехал на пенсионерку
Причины происшествия выясняются.
«Обстоятельства происшествия выясняются. В понедельник этот работник будет давать письменные объяснения и, скорее всего, будет уволен с работы», - отметил и.о. директора департамента «Администрация городского головы» Евгений Бойко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter