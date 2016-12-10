Во Львове пьяный чиновник горсовета совершил ДТП, в понедельник идет "на ковер" к руководству (фото)

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается, во Львовский горсовет от патрульной полиции поступила информация о совершении ДТП на улице Городецкой, 226, работником мэрии, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Обошлось без жертв.

Читайте такжеСмертельное ДТП на Львовщине: полиция обнаружила водителя, который наехал на пенсионерку

Причины происшествия выясняются.

«Обстоятельства происшествия выясняются. В понедельник этот работник будет давать письменные объяснения и, скорее всего, будет уволен с работы», - отметил и.о. директора департамента «Администрация городского головы» Евгений Бойко.