Полиция начала расследовать дело "Наполеона", отравившего более 40 человек

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, следственным отделением Портофранковского отделения полиции в настоящее время осуществляется досудебное расследование.

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Уголовное производство начато по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины - предусматривает наказание лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Отмечается, что в отделение инфекционной больницы обратилось более 40 человек с диагнозом «острый гастроэнтероколит или пищевая токсикоинфекция». Из них у 17 человек, по словам главного врача инфекционной больницы, подтвержден сальмонеллез.

«Пострадавшие сообщили, что отравились кондитерскими изделиями, приобретенными в супермаркете», - добавили в отделе.

Как сообщал УНИАН, в Одессе с 4 декабря с симптомами отравления госпитализированы 44 человека, из которых 13 – дети. По данным Госпотребслужбы Украины, заболевание связано с употреблением торта «Наполеон», приобретенного в торговой сети «Обжора», производства кондитерского цеха частного производственно-торгового предприятия «Экстра», принадлежащего данной торговой сети. Всего было реализовано 150 кг продукции, ее остатки изъяты из сети магазинов.