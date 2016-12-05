"Орлы своих не бросают!": журналисты рассказали о двух погибших в Княжичах полицейских

Журналисты побывали на месте ЧП, узнали подробности ужасного происшествия, передает Сегодня.

У дома, где случилась перестрелка, находились два полицейских авто, одно из которых было изрешечено пулями (там в момент задержания находились четверо погибших — Ред.). Местные жители говорят, что ничего не слышали.

Погибли двое полицейских охраны (Сергей Орлов и Евгений Куртев), двое оперативников (Александр Маница и Юлиан Рудько) и КОРДовец (Виталий Валецкий).

"В последнее время тут часто грабили дома — чуть ли не через день. А в доме, у которого произошла стрельба, сигнализация срабатывала два или три раза за последний месяц — может, преступники так пытались запутать полицию охраны. Тут постоянно никто не жил, а иногда приезжала женщина с детьми. А дом, где была засада, мы называем "цыганским" — он очень похож на замок", — рассказал житель Княжичей Андрей.

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Журналисты разыскали друзей и родных погибших полицейских. "Виталика Валецкого мы ставили в пример другим. Это скромный парень, который буквально жил своей работой. Был сотрудником спецназа "Сокол", позже поставил себе цель работать в КОРДе, и это у него получилось. Помню, когда шли тесты, он буквально бежал на работу. А если кто-то не верил в реформы, он скептикам отвечал так: "Зарплата меньше не станет, а что-то в лучшую сторону точно изменится". Нет слов! Мы в шоке. У Виталика остались двое маленьких детей", — рассказали коллеги Валецкого.

Родные полицейского охраны Сергея Орлова из Броваров узнали о его смерти от журналистов. "Мы с ним учились вместе в школе, потом он стал нашим кумом, приезжал помогать строить нам дом. В милицию пошел по стопам отца. У него даже в школе было прозвище Мент, он мечтал работать в спецназе", — рассказал нам Валерий.

Подруга семьи, Татьяна Орлова, добавила, что несмотря на небольшую зарплату, Сергей всегда отвечал, что эта работа — его призвание: "В прошлом году у моего сыночка был день рождения — ему исполнился годик. У нас были проблемы, не было денег. Так Сергей сказал: "Танюха, ты чего расстроилась! Я как раз получу зарплату и куплю что нужно. Список мне напиши". И это говорит мне человек, который еле выживал на свою зарплату. Мы с ним еще и однофамильцы. Запомнилась его фраза: "Орлы своих не бросают!".