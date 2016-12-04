В Беларуси мужчину укусил скорпион, когда он выбирал бананы в магазине

Житель белорусского города Барановичи выбирал бананы в магазине, когда внезапно его укусило экзотическое животное, предположительно, скорпион.

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