В Беларуси мужчину укусил скорпион, когда он выбирал бананы в магазине
10:20, 04 декабря 2016Происшествия
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Житель белорусского города Барановичи выбирал бананы в магазине, когда внезапно его укусило экзотическое животное, предположительно, скорпион.
Пострадавший от укуса скорпиона белорус госпитализирован / bgfons.com
Как сообщает Ont.by, мужчину экстренно доставили в реанимационное отделение городской больницы.
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В настоящее время состояние пациента оценивается как удовлетворительное.
По данному факту проводится проверка.
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