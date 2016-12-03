В Ужгороде пьяный член аттестационной комиссии полиции совершил ДТП и скрылся - журналист (фото, видео)

Как сообщил корреспондент "Нового канала" Виталий Глагола, который случайно стал свидетелем инцидента, доцент Николай Бережанский за рулем BMW врезался в трактор.

Глагола снял видео, на котором спросил Бережанского: "Вы что-то пили?"

"Нет, да вы что", - ответил доцент, после чего два раза попытался выбить камеру из рук Глаголы.

После этого Бережанский спокойно пошел прочь, не отвечая на вопросы журналиста.

Глагола также снял на видео показания водителя трактора, который выполнял ремонтные работы. Тот подтвердил, что за рулем был мужчина.

После этого на место ДТП прибыла жена Бережанского, которая рассказала полиции, что именно она была за рулем.

"Гражданка уверяла, что именно она допустила столкновение во время управления, хотя показания очевидцев события свидетельствуют, что за рулем был мужчина. Во время разговора с полицейскими женщина путалась в объяснениях и не смогла предоставить четкого ответа о факте самого ДТП или объяснить место нахождения своего мужа. После окончания сборки админматериалов полицейскими, владелица забрала авто", - говорится в официальном сообщении полиции Ужгорода и Мукачева.

"Я собственными глазами видел, как именно Николай Бережанский влетел в технику, потому что я ехал за ним. Поэтому официально заявляю, что я готов стать свидетелем по этому делу в суде! Об этом я еще вчера сообщил в полицию и дал объяснения по этому делу", - написал Глагола на своей странице в Facebook.

"Это все очень цинично", - отметил Глагола.

Он подчеркнул, что Бережанский находился в состоянии алкогольного опьянения.

Глагола также опубликовал видео с регистратора, которое свидетельсвует, что именно Бережанский был за рулем в момент ДТП.

"Для недопущения распространения ложных слухов просим в дальнейшем обращаться исключительно с официальных сайтов и страниц и проверять первоисточники происхождения информации", - отметили в полиции.

На сайте ГУНП в Закарпатской области есть информация о том, что Бережанский, доцент Карпатского университета им. Августина Волошина, принимал участие в работе аттестационной комиссии закарпатской полиции.

По данным СМИ, Бережанский - глава общества "Краяне Раховщины", экс-президент "Rotary International", бывший директор Закарпатского филиала "Кредобанка".

Также отмечается, что его сын - полковник полиции.