Стали известны подробности ДТП в Днепропетровской области, в котором погибли 5 человек
В пассажирский микроавтобус в Днепропетровской области врезался прицеп с зерном, убив на месте пятерых пассажиров.
Об этом сообщает ТСН.
Авария произошла вечером 2 декабря вблизи села Чумаки Днепровского района, а не возле Хуторского, как сообщалось ранее (хотя эти два села расположены рядом).
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Маршрутка везла людей из Днепра в поселок Петриковка. До места назначения микроавтобус не доехал около 20 км.
ДТП произошло, когда от фуры, что ехала на встречу, вдруг оторвался прицеп с зерном, вылетел на встречную полосу и буквально снес левую часть маршрутки. После этого прицеп вылетел в поле.
Восьмерых пострадавших доставили в шестую городскую больницу Днепра и Днепропетровскую областную больницу им. Мечникова, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Водитель маршрутки цел, но он в шоковом состоянии. Водитель фуры не пострадал, с места происшествия его забрали в полицию, где его допрашивают следователи.
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Как сообщал УНИАН ранее, вечером, 2 декабря, в Днепропетровской области произошла авария, в результате которой погибли пять человек.