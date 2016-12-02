В Днепропетровской области прицеп фуры влетел в микроавтобус: 5 человек погибли (фото)

23:44, 02 декабря 2016
Происшествия
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Вечером, 2 декабря, в Днепропетровской области произошла авария, в результате которой погибли пять человек.

facebook.com/MNSDNE

Об этом передает корреспондент ТСН Ольга Павловская.

ДТП произошло около 10 часов вечера возле села Хуторское, что в 40 км от областного центра.

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Сообщается, что у фуры оторвался прицеп и буквально срезал стенку пассажирского микроавтобуса.

В результате аварии пять человек погибли на месте, еще восемь пострадали. Среди пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают оперативные службы.

© Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области
© Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области
© Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области
© Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области
© Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области
© Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области
© Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области
© Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области

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