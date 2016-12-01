В Одесской области обнаружено более 400 мин времен войны

В Раздельнянском районе Одесской области обнаружено и уничтожено более 400 минометных мин времен Второй мировой войны.

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Как сообщили УНИАН в Раздельнянской райгосадминистрации, житель села Кучурганы обнаружил мины во время проведения земляных работ за пределами указанного населенного пункта.

В течение нескольких дней на этой неделе группа пиротехнических работ изъяла 437 минометных мин калибра 82 мм.