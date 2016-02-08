В Сумской области рыбак выловил спиннингом мину времен Второй мировой

Как сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, сообщение об обнаружении предмета, похожего на боеприпас, поступило в Службу спасения «101» 7 февраля.

Было установлено, что во время рыбалки на незамерзшем участке реки Шостка местный житель с помощью спиннинга достал из воды полиэтиленовый пакет, откуда торчала часть металлического предмета.

Это произошло в 50 метрах от моста через водоем и 200 метрах от жилых зданий. Мужчина сообщил о находке спасателям.

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Работники районного подразделения ГСЧС идентифицировали находку как 80-миллиметровую минометную мину времен Второй мировой войны.

«Охрана места обнаружения осуществляется правоохранителями. Предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС, который дислоцируется в г. Ромны», - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что боеприпасы времен войны, несмотря на размеры и значительный возраст, крайне опасны.