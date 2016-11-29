ДТП в Днепре: погибла женщина, еще пятеро человек пострадали (фото)

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Грузовой автомобиль "Volvo" занесло и он врезался в прицеп микроавтобуса "Nissan", который ехал в попутном направлении. Отметим, что в микроавтобусе было 8 человек.

Читайте такжеВ Киеве такси вылетело на тротуар и протаранило столб

В результате аварии погибла женщина, также пострадали 5 человек, которых госпитализировали,