ДТП в Днепре: погибла женщина, еще пятеро человек пострадали (фото)

15:11, 29 ноября 2016
Происшествия
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Сегодня утром на автодороге "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка" возле пгт Обуховка произошло ДТП.

НПУ

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Грузовой автомобиль "Volvo" занесло и он врезался в прицеп микроавтобуса "Nissan", который ехал в попутном направлении. Отметим, что в микроавтобусе было 8 человек.

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В результате аварии погибла женщина, также пострадали 5 человек, которых госпитализировали, 

НПУ

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