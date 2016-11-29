ДТП в Днепре: погибла женщина, еще пятеро человек пострадали (фото)
15:11, 29 ноября 2016Происшествия
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Сегодня утром на автодороге "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка" возле пгт Обуховка произошло ДТП.
Грузовой автомобиль "Volvo" занесло и он врезался в прицеп микроавтобуса / НПУ
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Грузовой автомобиль "Volvo" занесло и он врезался в прицеп микроавтобуса "Nissan", который ехал в попутном направлении. Отметим, что в микроавтобусе было 8 человек.
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В результате аварии погибла женщина, также пострадали 5 человек, которых госпитализировали,
Фото: НПУ
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