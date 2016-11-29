Число жертв авиакатастрофы в Колумбии возросло до 75, поиски приостановили

По последним данным местной полиции, в катастрофе самолета, на борту которого была бразильская футбольная команда, погибли 75 человек из 91 на борту. Об этом говорится в сообщении местного аэропорта в Twitter.

"Генерал Хосе Герардо Асеведо из полиции Медельина подтвердил, что в катастрофе с командой "Шапакоенсе" погибли 75 человек", - сказано в сообщении.

Comandante Jose Gerardo Acevedo de @PoliciaMedellin confirma que fallecieron 75 personas en accidente con el equipo @ChapecoenseReal — Int Jose Ma. Cordova (@AeroMedellinRNG) November 29, 2016

В свою очередь в Twitter Радио 360 появилось сообщение, что спасательные работы приостанавливаются, поскольку выживших на месте катастрофы больше нет.

#ÚltimaHora | Labores se suspenden porque ya no hay sobrevivientes en la zona, asegura el General José Acevedo Ossa, Cte Policía Antioquia. — 360 Radio Colombia (@360RadioCo) November 29, 2016

Самолет рейса LAMIA Bolivia LMI2933 разбился на северо-западе Колумбии по пути из города Санта-Крус-де-ла-Сьерра в Восточной Боливии.

На борту были 72 пассажира и 9 членов экипажа. По данным Flightradar, самолет выполнял круги перед заходом на посадку, а затем пропал с радаров.

Инцидент произошел в понедельник поздно вечером по местному времени, когда самолет летел из международного аэропорта Виру-Виру в Боливии. Лайнер исчез с радаров после 22:00 и разбился на холме Эль Гордо в муниципалитете Ла-Унион, который расположен в стране провинции Валье-дель-Каука.

Международный аэропорт Мария Кордова сообщает, что на месте происшествия обнаружили выживших. В управлении гражданской авиации также сообщили, что раненые были доставлены в медицинские центры. Продолжаются спасательные работы.

Среди более чем 80 человек, находившихся на борту самолета, были игроки бразильской футбольной команды "Шапакоенсе", которые летели на матч с колумбийской футбольной командой Атлетико Насьональ.