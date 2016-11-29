На Днепропетровщине вандалы надругались над десятками могил (фото)

Злоумышленниками оказались жители Покрова 22 и 36 лет. Вандализмом они занимались в селе Павлополье, сообщают в пресс-службе Нацполиции.

«Как объяснили задержанные, они хотели получить металлоконструкции и сдать их на лом. Ногами они искали металл на земле и доставали из-под надгробных плит. Затем загрузили все это в автомобиль «ВАЗ» и увезли в Покрова, где сдали в приемный пункт», - говорится в сообщении.

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Сейчас участковые инспекторы полиции устанавливают общее количество могил над которыми надругались.

По факту надругательства над могилой правоохранители открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 7 лет.