В Харьковской области мужчина, воровавший кукурузу, лишился обеих ног

Мужчина находился на поле, когда там производилась уборка урожая. Комбайнер не заметил человека и тот угодил под машину. Ему отрезало обе ноги, рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области, передает сайт 057.

Читайте такжеНа Одесчине произошла массовая драка со стрельбой из-за урожая подсолнечника (фото)

Житель села Ахтырка пошел на кукурузное поле возле села Козиевка, чтобы украсть немного початков. Он собирался собрать ту кукурузу, которая останется после комбайна, рассказал журналисту 057 собственный источник в правоохранительных органах.

По данному факту открыто уголовное производство ЕРДР по части 2 статьи 268 Уголовного Кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.