Не поделили каток: в Одессе две группы молодых людей подрались и устроили стрельбу (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

"Конфликт произошел из-за того, что два собственника делят между собой имущество. С каждой стороны пришли юноши, между которыми в дальнейшем началась драка. Несколько человек при этом начали стрелять", - говорится в сообщении.

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Вскоре конфликт был прекращен, а восемь его участников - задержаны. Среди задержанных - двое тех, кто начал стрельбу. Все задержанные доставлены в отделение полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.