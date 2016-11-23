Не поделили каток: в Одессе две группы молодых людей подрались и устроили стрельбу (видео)
10:20, 23 ноября 2016Происшествия
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22 ноября две группы молодых людей подрались и устроили стрельбу возле катка "Умка" в Одессе.
В Одессе молодые люди не поделили каток / Скриншот
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.
"Конфликт произошел из-за того, что два собственника делят между собой имущество. С каждой стороны пришли юноши, между которыми в дальнейшем началась драка. Несколько человек при этом начали стрелять", - говорится в сообщении.
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Вскоре конфликт был прекращен, а восемь его участников - задержаны. Среди задержанных - двое тех, кто начал стрельбу. Все задержанные доставлены в отделение полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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