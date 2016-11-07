В Харькове произошла стрельба, есть раненые

В одном из районов Харькова – Салтовке сегодня произошла стрельба. Об этом пишет «Дозор».

Стрельбу начал местный житель. В результате выстрелов ранен коммунальщик.

По предварительной информации, в мужчину стреляли из травматического оружия, уточнили в пресс-службе Управления патрульной полиции Харькова.

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Издание сообщает, что потерпевший ранен в ногу, а стрелявший задержан.

В полиции эту информацию пока не комментируют.

Напомним, в регионе сегодня сгорел рейсовый автобус АЗ 256 (2008 года выпуска). Отмечается, что пожар произошел сегодня утром, когда автобус двигался сообщением м. Балаклея – с. Пятигорское.