Массовое отравление в Каменце-Подольском: заведение закрыли, там обнаружили нарушения

Работа заведения остановлена, сообщил глава Госпотребслужбы Владимир Лапа в эфире телеканала "112 Украина".

"В ходе проверок выявили определенные нарушения... Сейчас проводятся лабораторные исследования. Ожидаем, что они будут готовы к концу недели. По результатам будет осуществлена еще одна проверка Госпотребслужбой, чтобы точно выяснить причины того, что произошло. В любом случае, работа заведения остановлена. Обращение в правоохранительные органы, в данном случае речь идет, чтобы переквалифицировать состав правонарушения", - сказал Лапа.

Читайте такжеВ детсаде Измаила отравились дети Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области выявлено 56 человек с симптомами пищевого отравления, которые принимали участие во Всеукраинском фестивале-конкурсе искусств «Жемчужина Каменца» и проживали в местном гостиничном комплексе «Ксения».

Как сообщил начальник управления здравоохранения Каменец-Подольского городского совета Юрий Пливанюк, по состоянию на 21 ноября были госпитализированы 12 человек, в том числе 9 детей. На сегодняшнее утро все больные выписаны из больницы. "Предварительная причина – острая кишечная инфекция. Сейчас есть решение противоэпидемической комиссии временно приостановить работу гостиницы "Ксения" до момента выяснения источника инфекции", - сказал чиновник.