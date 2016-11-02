В Днепре автомобиль патрульных врезался в столб (фото)
12:33, 02 ноября 2016Происшествия
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По предварительным данным полицейский не справился с управлением на скользкой дороге.
Полицейские на Toyota Prius протаранили столб / informator.dp.ua
В Днепре сегодня утром на улице Титова полицейский не справился с управлением и врезался в столб.
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Об этом Информатору сообщили очевидцы происшествия.
Как сообщили в пресс-службе полиции Днепра, причина ДТП пока неизвестна, но по предварительным данным полицейский не справился с управлением на скользкой дороге.
Патрульные были пристегнуты, сработали подушки безопасности. Пострадавших нет.
Открыто служебное расследование.
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