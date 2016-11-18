Во Львове сиховский трамвай попал в первое ДТП: новый "Электрон" столкнулся с легковушкой (фото)

Во Львове утром 18 ноября на Сыхове в ДТП попал трамвай «Электрон», который со вчерашнего дня курсирует по новому маршруту №8 с Сихова до центра Львова.

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Как отмечают очевидцы на странице «Варта-1», авария случилась возле верхнего Шувара» около 07:30. Трамвай столкнулся с автомобилем.

Пресс-офицер патрульной полиции Львова Вадим Ртищев рассказал Zaxid.net, что ДТП спровоцировал водитель легковушки, который нарушил требование знака "2.1" и не пропустил электротранспорт. На него составили протокол.

Повреждения незначительные, травмированных нет. У трамвая поврежден передний бампер, он продолжит движение на пути.

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Ситуация несколько задержала движение электротранспорта. Однако, как отметили в центральной диспетчерской службе «Львовэлектротранса», около 08:35 движение электротранспорта возобновилось. Трамваи курсируют на линии в обычном режиме.

Напомним, вчера, 17 ноября, во Львове запустили новый трамвайный маршрут №8 на Сихов. Теперь он будет курсировать до кинотеатра им. А. Довженко, однако позже его продлят до ул. Вернадского, а затем соединят с трамвайной линией на Княгини Ольги. На маршрут запустят девять новых трамваев «Электрон».