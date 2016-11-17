На Донбассе избили луганского сепаратиста Клинчаева

Об этом на своей странице Facebook сообщил общественный активист Ефрем Кузнецов.

"Сегодня в 14.00 в районе ресторана "Шале" в Северодонецке группой патриотически настроенных граждан был жестко избит известный сепаратист Арсен Клинчаев", - написал он.

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Отмечается, что Клинчаева с трудом отбили его знакомые и отвезли в одну из клиник Лисичанска.

Известно, что Клинчаев был в компании одного из депутатов городского совета Северодонецка.

Кузнецов в комментарии Апострофу заявил, что Клинчаева специально поджидали.

Активист добавил, что нападавшие были не жители Северодонецка, а, "скорее всего, бойцы добровольческих батальонов".

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2015 года трое неизвестных избили Клинчаева в Киеве у подъезда его дома.