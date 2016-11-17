На Донбассе избили луганского сепаратиста Клинчаева
В Северодонецке Луганской области избили экс-депутата "Партии регионов", Арсена Клинчаева, который организовал погромы и беспорядки в Луганске весной 2014 года, а также поднимал российский флаг над зданием Луганского облсовета.
Об этом на своей странице Facebook сообщил общественный активист Ефрем Кузнецов.
"Сегодня в 14.00 в районе ресторана "Шале" в Северодонецке группой патриотически настроенных граждан был жестко избит известный сепаратист Арсен Клинчаев", - написал он.
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Отмечается, что Клинчаева с трудом отбили его знакомые и отвезли в одну из клиник Лисичанска.
Известно, что Клинчаев был в компании одного из депутатов городского совета Северодонецка.
Кузнецов в комментарии Апострофу заявил, что Клинчаева специально поджидали.
Активист добавил, что нападавшие были не жители Северодонецка, а, "скорее всего, бойцы добровольческих батальонов".
Как сообщал УНИАН, 7 октября 2015 года трое неизвестных избили Клинчаева в Киеве у подъезда его дома.