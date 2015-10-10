В Киеве избили луганского сепаратиста Клинчаева

Об этом сообщается на на сайте бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника, который уехал из Украины в Россию, спасаясь от правосудия.

В тексте говорится, что Клинчаева избили у подъезда его дома трое неизвестных. В настоящее время он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Как пишет Четвертая власть, по другим данным, Клинчаева избили в одном из столичных ресторанов, где он повздорил с посетителем.

Арсен Клинчаев известен своими радикальными антиукраинскими взглядами. В марте 2014 года он призывал жителей Луганска вооружаться и воевать против Украины. После этих призывов в городе начались военные действия, которые привели к гибели нескольких тысяч человек.

После начала столкновений в Луганске Арсен Клинчаев выехал в Киев, где проживает в настоящее время. Как недавно удалось выяснить журналистам, Клинчаев владеет тремя квартирами в столице.