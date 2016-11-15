В Киеве столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие (фото)
10:26, 15 ноября 2016Происшествия
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В Киеве на улице Гетьмана произошло масштабное ДТП с участием маршруток.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
"Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на Гетьмана у Аркадии, маршрутка 421 врезалась в ставшую на остановке 463", - говорится в сообщении.
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Также стало известно, что есть пострадавшие: госпитализирована женщина 1950 г.р.
"Не ходят троллейбусы. Большая пробка от Дорогожичей. Люди идут пешком. На месте работает полиция. Выехала опергруппа", - отмечает dtp.kiev.ua.
Ранее в Киеве на улице Автозаводской, 91, автомобиль такси Skoda Superb влетел в котлован.
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