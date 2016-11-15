В Киеве столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на Гетьмана у Аркадии, маршрутка 421 врезалась в ставшую на остановке 463", - говорится в сообщении.

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Также стало известно, что есть пострадавшие: госпитализирована женщина 1950 г.р.

"Не ходят троллейбусы. Большая пробка от Дорогожичей. Люди идут пешком. На месте работает полиция. Выехала опергруппа", - отмечает dtp.kiev.ua.

Ранее в Киеве на улице Автозаводской, 91, автомобиль такси Skoda Superb влетел в котлован.