В немецком аэропорту загорелся самолет украинского производства "Мрия" (видео)
15:20, 11 ноября 2016Происшествия
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Самый большой в мире самолет украинского производства загорелся в аэропорту Лейпцига.
Самолет украинского производства "Мрия" / REUTERS
Как сообщает Fernsehen Gmbh, загорелся один из двигателей крупнейшего самолета, пишет Еспресо.tv.
На место инцидента прибыли девять пожарных машин.
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Через 15 минут удалось потушить пламя. Грузовой самолет должен был совершить рейс в Чили в 18:00. Когда его подготовят к новому полету, пока неизвестно.
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