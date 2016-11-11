В немецком аэропорту загорелся самолет украинского производства "Мрия" (видео)

15:20, 11 ноября 2016
Происшествия
7495 0

Самый большой в мире самолет украинского производства загорелся в аэропорту Лейпцига.

Самолет украинского производства

Как сообщает Fernsehen Gmbh, загорелся один из двигателей крупнейшего самолета, пишет Еспресо.tv.

На место инцидента прибыли девять пожарных машин.

Читайте также"Антонов" испытал английские шины для своих самолетов "Руслан" и "Мрия"

Через 15 минут удалось потушить пламя. Грузовой самолет должен был совершить рейс в Чили в 18:00. Когда его подготовят к новому полету, пока неизвестно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter