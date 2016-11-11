В немецком аэропорту загорелся самолет украинского производства "Мрия" (видео)

Как сообщает Fernsehen Gmbh, загорелся один из двигателей крупнейшего самолета, пишет Еспресо.tv.

На место инцидента прибыли девять пожарных машин.

Читайте также"Антонов" испытал английские шины для своих самолетов "Руслан" и "Мрия"

Через 15 минут удалось потушить пламя. Грузовой самолет должен был совершить рейс в Чили в 18:00. Когда его подготовят к новому полету, пока неизвестно.