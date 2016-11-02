Аваков заявляет о начале реформы пожарной службы

Об этом сообщает Радио Свобода.

1 ноября в Днепре Аваков сообщил, что Днепр стал первым городом Украины, который создает добровольческие части пожарных: уже в следующем году здесь появятся первые 3 депо нового типа с пожарными-добровольцами и минимальным количеством профессиональных работников.

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«Эта реформа – коренной слом нынешней системы. Она предполагает участие добровольцев-пожарных, как во всем мире. Также это весомая передача части функций местной власти», – отметил Аваков.

По его данным, реформа пожарной службы – комплексная, одна из ключевых задач новации – «сломать негативный стереотип пожарного инспектора».

Ранее УНИАН сообщал, что Днепр станет первым городом среди шести пилотных областей Украины, где начнется реформа пожарной службы и будут созданы пожарные бригады добровольцев.

Пилотными для реализации проекта являются Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Винницкая, Тернопольская и Львовская области. Цель нововведения – уменьшить финансовые убытки от пожаров и главное – сохранить как можно больше человеческих жизней. Модель реформы учитывает лучший мировой опыт.