В Одессе суд лишил водительских прав патрульную, управлявшую автомобилем в нетрезвом состоянии

Суд лишил водительских прав патрульную, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии / 112.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, нарушительница за вождение в состоянии алкогольного опьянения оштрафована и на 1 год лишена права управлять транспортными средствами.

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«Как установлено судом, патрульная полицейская в нетрезвом состоянии совершила наезд на припаркованный автомобиль и скрылась с места совершения ДТП», - отметили в пресс-службе.

Полицейская утверждала, что алкоголь не употребляла, а всего лишь приняла прописанные ей лекарства на спиртовой настойке. Однако в суде подчеркнули, что показания алкотестера слишком высокие для такого утверждения.