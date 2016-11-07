В Одессе суд лишил водительских прав патрульную, управлявшую автомобилем в нетрезвом состоянии
03:14, 07 ноября 2016Общество
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Киевский районный суд Одессы 4 ноября лишил водительских прав женщину-патрульного, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии.
Суд лишил водительских прав патрульную, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии / 112.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, нарушительница за вождение в состоянии алкогольного опьянения оштрафована и на 1 год лишена права управлять транспортными средствами.
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«Как установлено судом, патрульная полицейская в нетрезвом состоянии совершила наезд на припаркованный автомобиль и скрылась с места совершения ДТП», - отметили в пресс-службе.
Полицейская утверждала, что алкоголь не употребляла, а всего лишь приняла прописанные ей лекарства на спиртовой настойке. Однако в суде подчеркнули, что показания алкотестера слишком высокие для такого утверждения.
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