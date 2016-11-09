На Киевщине неизвестный ранил двух полицейских
11:05, 09 ноября 2016Происшествия
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На Киевщине водитель ранил двух полицейских, которые остановили его автомобиль для проверки.
Двое полицейских ранены - однин в грудь, второй в ногу / Фото УНИАН
В городе Славутич Киевской области водитель ранил двух полицейских, которые остановили его автомобиль для проверки.
Об этом сообщил в Facebook заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вадим Троян со ссылкой на начальника криминальной полиции НП в Киевской области.
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"Двое полицейских ранены. Одного в грудь, второго в ногу. Их самочувствие стабильное», - говорится в сообщении.
Отмечается, что поиски злоумышленника продолжаются, подключены соседние области, и полиция уже вышла на след».
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