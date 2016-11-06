В Хмельницком в результате ДТП с участием патрульного автомобиля погиб таксист (фото)

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в области, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 36-летний водитель такси.

В полиции проинформировали, что за рулем служебного автомобиля находился 26-летний полицейский. Экипаж со включенными проблесковыми маячками ехал на срочный вызов – одна из хмельничанок сообщила, что в ее квартиру пытаются проникнуть неизвестные лица.

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«Патрульные прошли медицинское обследование, но от госпитализации отказались. Экспертиза на содержание алкоголя в крови показала, что все члены экипажа были трезвы», - говорится в сообщении.

Расследованием обстоятельств ДТП занимается прокуратура.