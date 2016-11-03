В Харьковской области женщина, которую ранее лишили родительских прав, до смерти избила дочь - СМИ

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области, передает 057.ua.

Женщина вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Среди купленных в магазине продуктов она не нашла пачку панировочных сухарей и предположила, что в этом виновна ее дочь. Она била девочку ладонями по голове и лицу, та упала, ударилась головой о деревянный стол и потеряла сознание.

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"После госпитализации девочка двое суток находилась в коме. Не приходя в сознание, она умерла. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила из-за тяжелой черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком головного мозга и легких", - рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Калюга.

Это не первый случай, когда женщина избивала своих детей. За несколько дней до трагедии в Двуречанскую ЦРБ поступила старшая дочь женщины - девочка 3,5 лет. У нее врачи обнаружили гематому в области левого глаза и многочисленные ссадины спины и ног. Сейчас девочка находится у бабушки.

Также женщину ранее лишили родительских прав в отношении еще двух ее детей. Сейчас они проживают вместе с отцом.

Кроме того, по решению суда двух маленьких дочерей, одна из которых пострадала от рук матери, уже отнимают у женщины на полгода.

Изюмская местная прокуратура направила в Двуречанский районный суд обвинительный акт по факту умышленного нанесения матерью тяжких телесных повреждений ребенку, повлекших смерть (ч. 2 ст.121 УК Украины).

Решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Сейчас по решению суда, женщина находится под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.