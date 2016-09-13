Троих "беспомощных" патрульных уволили после дебоша николаевских мажоров

Об этом заявил во время брифинга во вторник первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает "Украинская правда".

"Было проведено служебное расследование, трое сотрудников уволены с полиции, 1 командир уволен с должности комбата, еще 4 сотрудникам вынесено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа в Николаеве двое пьяных мужчин избивали и оскорбляли людей, а прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не смогли принять необходимые меры.

Симов и его друг в состоянии алкогольного опьянения напали на таксиста, а потом на других людей. Хулиганы оскорбляли сотрудников полиции. Слободяника заковали в наручники и отвезли в отделение полиции, а Симову позволили поехать туда на своем Mercedes.

Происшествие зафиксировал на видео пользователь LEX STORM - в отделении полиции Симов пытался заставить его удалить видео, ранее Слободяник напал на него. Видео вызвало резонанс в интернете. Пользователи обвинили полицию в неспособности справиться со злостными правонарушителями. В полиции Николаевской области заявили, что начали проверку по факту бездействия полиции.