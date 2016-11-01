В Киевской области избили активистку-жену бойца АТО (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп Ольга Червакова.

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"В Коцюбинском избита активистка, мать двоих детей и жена участника АТО Леся Ельникова. Это произошло сегодня вечером на парковке по ул. Пономарева. Двое мужчин повалили ее на землю и били ногами по голове, по рукам, по телу. Врачи диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы", - говорится в сообщении.

По словам Черваковой, в Коцюбинском действует организованная вооруженная группировка. Нардеп призвала руководство МВД разобраться в этой ситуации.