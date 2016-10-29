В Киеве задержали иностранца, ранившего таксиста ножом

В Киеве задержали иностранца, напавшего с ножом на таксиста на улице Щербаковской в Шевченковском районе.

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Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Как установили правоохранители со слов свидетелей, между двумя мужчинами возник дорожный конфликт.

«Во время выяснения отношений один из них ударил своего оппонента ножом в грудь, и с места происшествия скрылся. Медики немедленно госпитализировали 34-летнего таксиста в больницу. Сейчас он находится на стационарном лечении, его жизни ничто не угрожает», - сообщили в полиции.

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Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Шевченковского управления полиции установили личность злоумышленника и задержали его.

«36-летнему иностранцу сообщено о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста», - сообщили в полиции.

Сейчас продолжается досудебное расследование.